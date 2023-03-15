Мережу розлютила запальничка із зображенням розстріляного воїна: "Як можна танцювати на кістках"

Мережа вибухнула обуренням через запальничку, яку продавали в одному з магазинів. На аксесуарі - зображення розстріляного через слова "Слава Україні" військовослужбовця Олександра Мацієвського.

Допис із зображенням товару з'явився у Twitter.

Продавець називає запальничку "прекрасним аксесуаром". Щобільше - від користування ним можна "отримати задоволення".

Натомість зовсім іншої думки користувачі Мережі. У коментарях люди засуджують такий вчинок продавця.

"Це ж якими цинічними потворами треба бути, щоб створити запальничку з портретом загиблого героя. Вас там нічого не тисне? Здоровий глузд може? Як можна танцювати на кістках?", - йдеться в одному з коментарів.

Фото: Фото з відкритих джерел

Розстріл полоненого через слова: "Слава Україні!"

6 березня у Мережі опублікували відео, як російські окупанти впритул розстріляли військовополоненого. Росіяни вбили українця через слова: "Слава Україні!". В Офісі президента пообіцяли з'ясувати та покарати росіян за воєнний злочин.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що за фактом розстрілу полоненого відкрито кримінальне провадження. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна знайде вбивць розстріляного воїна ЗСУ. "Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!", - сказав глава держави у своєму відеозверненні.

СБУ 12 березня повідомили: встановили, що українським військовим, якого розстріляли, був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Зеленський наголосив, що військового за його мужній вчинок знатимуть усі українці і пам’ятатимуть вічно.

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