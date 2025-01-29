Мерів штрафують за провал мобілізації: військові пояснили причину

Очільники кількох населених пунктів на Львівщині отримали штрафи начебто за “невиконання мобілізаційних заходів на належному рівні".

Очільники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, які оштрафували деяких керівників місцевого самоврядування на Львівщині, зокрема мера Дрогобича, діяли цілком законно і в межах своїх повноважень.

Про це заявили в ОК "Захід", якому підпорядковуються ТЦК Львівщини, у коментарі "ВВС Україна".

"Органи місцевого самоврядування, зокрема, забезпечують первинний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також заходи оповіщення та забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору", — йдеться в коментарі військового командування.

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В ОК “Захід” зокрема стверджують, що очільник Дрогобицького РТЦК та СП діяв "в межах наданих йому владних повноважень та компетенцій".

"Керівник установи діяв у чіткій відповідності до вимог чинного законодавства України", — наголосили в коментарі.

Водночас у військовому командуванні переконують, що РТЦК та СП західного регіону України працюють так само відкрито та у взаємному діалозі з органами місцевої влади і самоврядування.

В ОК “Захід” також висловили вдячність громадам регіону за постійну підтримку і турботу, яка надається військовим частинам.

"В умовах агресії РФ проти України, яка триває, закликаємо всіх учасників цього процесу до спільної злагодженої роботи, що має переслідувати одну-єдину мету — нашу перемогу".

Нагадаємо, міського голову Дрогобича Львівської області оштрафували на 34 тисячі гривень. Це зробив місцевий ТЦК за буцімто "невиконання мобілізаційних заходів на належному рівні".

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