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"Меркурій" все: ЗСУ філігранно знищили підрозділ спецпризначенців РФ на Харківщині

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"Меркурій" все: ЗСУ філігранно знищили підрозділ спецпризначенців РФ на Харківщині

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

У Харківській області ЗСУ добряче поколошматили російських спецпризначенців.

В результаті було ліквідовано майже два десятки окупантів та стільки ж отримали поранення.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"На території України було знищено підрозділ спеціального призначення РФ. Артилерійськими підрозділами ЗС України було завдано ракетного удару по позиціях 25-го окремого загону спеціального призначення "Меркурій" (в/ч 7459, Смоленськ) військ національної гвардії РФ у Харківській області. В результаті удару загинули 18 військовослужбовців, понад 19 отримали поранення, а 5 вважаються "зниклими безвісти", - написав журналіст.

Нагадаємо, що ЗСУ припинили існування БТГ мотострілецького полку ВС РФ під час боїв на Харківщині.

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