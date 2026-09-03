Мерц готує жорстку відповідь Путіну: Німеччина допоможе Україні бити по РФ

Німеччина посилить підтримку України / © ТСН.ua

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У Німеччині розробляють комплексну відповідь Москві за диверсію із залученням дронів в аеропорту Лейпциг-Галле, і ключова роль у цьому задумі відведена Силам оборони України. Зокрема, німецький уряд планує суттєво наростити військову та інформаційну підтримку Києва.

Про це пише Der Spiegel.

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Німеччина «помститься» РФ за диверсію у Лейпцигу: як допоможуть Україні

У вересні ФРН має намір передати Україні тисячі ударних дронів та додаткові ракети для систем ППО IRIS-T.

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Паралельно Берлін готується до глибшої координації між спецслужбами двох країн. Україна отримуватиме нові розвіддані з фронту та поза його межами.

За інформацією джерел видання у німецькому уряді, команда канцлера Фрідріха Мерца планує допомагати українським військовим із визначенням цілей для завдавання ударів у відповідь по об’єктах на території РФ.

Крім того, Бундестаг готується ухвалити закон, який значно розширить повноваження власної Федеральної розвідувальної служби.

Німецьким розвідникам збираються дозволити проводити активні кібероперації: отримувати доступ до ворожих серверів, вилучати й знищувати дані, а також здійснювати диверсії у ланцюгах постачання — аж до заміни компонентів у вантажах, які призначаються для ворожих держав.

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На дипломатичному та економічному треках Берлін також готує нову хвилю тиску на Росію. Після рішення закрити російське генконсульство у Бонні та «Російський дім» у Берліні, команда Мерца домагатиметься від Брюсселя жорсткіших загальноєвропейських обмежень.

Серед пріоритетів — посилення боротьби з «тіньовим флотом» РФ та суттєве посилення правил в’їзду для російських громадян до країн ЄС.

Німеччина вперше відкрито звинуватила РФ у гібридній атаці

Нагадаємо, уряд Німеччини офіційно звинуватив Кремль у серпневій спробі атаки безпілотниками з вибухівкою в районі аеропорту Лейпциг-Галле, один із яких зафіксували поблизу українського літака «Антонов».

За словами міністра внутрішніх справ Александера Добріндта, використані технології свідчать про російську гібридну операцію. У відповідь очільник МВС Йоганн Вадефуль оголосив про масштабний комплекс санкцій: припинення роботи російського консульства у Бонні та «Російського дому» в Берліні, посилення контролю для громадян РФ, а також обмеження проти «тіньового флоту» та причетних до диверсії.

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Крім того, Берлін пропонує ЄС скоротити видавання туристичних віз росіянам та обмежити пересування дипломатів РФ. Ці заходи обговорять на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії, що підтвердила й очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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