Мерц попередив Путіна про наслідки, якщо він не зустрінеться із Зеленським

У Європі та США очікують, що зустріч кремлівського диктатора Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського відбудеться найближчим часом. Якщо цього не станеться, щодо РФ можуть бути застосовані санкції.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За словами Мерца, є сподівання, що протягом двох тижнів відбудеться зустріч Зеленського та Путіна.

«Якщо зустріч, котру узгодили Трамп й Путін, не відбудеться, то м’яч знову опиниться на нашому боці — європейців та американців», — пояснив Мерц.

Канцлер наголосив: США та Європа будуть вимушені знову обговорювати план дій, якщо переговори зірвуться. Зокрема, повернутися до варіанту посилення санкцій проти Росії.

Раніше Трамп висловив думку про те, чому Путін уникає зустрічі із президентом України. Американський президент вважає, що причиною є "величезна особиста ворожість" між двома лідерами. Окрім того, він додав, мовляв, "нам доведеться це залагодити".

"Він (Зеленський — ред.) йому (Путіну — ред.) не подобається. Вони не подобаються один одному", — припустив голова Білого дому.

Нагадаємо, у МЗС зробили заяву про зустріч Зеленського та Путіна.

Так, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив: Україна готова до подальших кроків на шляху до миру. Зокрема, йдеться про переговори українського лідера Володимира Зеленського та диктатора РФ Володимира Путіним.

«Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край вбивствам і дати дипломатії шанс», — наголосив очільник МЗС