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Мерц виставив умову для передавання Україні TAURUS, ситуація на фронті: головні новини ночі 14 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 14 квітня 2025 року:
Своїми діями Трамп продовжує, а не закінчує війну в Україні — The Telegraph Читати далі –>
В Одесі вночі пролунали вибухи — Труханов Читати далі –>
Загарбники просунулися на кількох ділянках фронту — DeepState Читати далі –>
У низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики: вибухи пролунали у Запорізькій області Читати далі –>
Мерц заявив, що підтримує постачання Україні ракет TAURUS, але за однієї умови Читати далі –>