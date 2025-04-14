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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
891
Час на прочитання
1 хв

Мерц виставив умову для передавання Україні TAURUS, ситуація на фронті: головні новини ночі 14 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ракета TAURUS

Ракета TAURUS / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 14 квітня 2025 року:

  • Своїми діями Трамп продовжує, а не закінчує війну в Україні — The Telegraph Читати далі –>

  • В Одесі вночі пролунали вибухи — Труханов Читати далі –>

  • Загарбники просунулися на кількох ділянках фронту — DeepState Читати далі –>

  • У низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики: вибухи пролунали у Запорізькій області Читати далі –>

  • Мерц заявив, що підтримує постачання Україні ракет TAURUS, але за однієї умови Читати далі –>

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