"Мертва норма": чому командири місяцями тримають піхоту «на нулі»

Голодні і схудлі бійці 14 ОМБР, які були без їжі на позиціях / © Користувачка Threads i.petrovna_

Тривале перебування військових на позиції не можна вважати ефективним. Дослідження Офісу військового омбудсмана показує, що після 40 днів на позиції людині стає байдуже, виживе вона, чи ні. А є випадки, що люди сидять «на нулі» по кілька місяців, чи пів року.

Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Українській правді».

«Попередньо бачимо, що після 40 днів людині стає байдуже, виживе вона, чи ні — у неї настає повна апатія. Кожен командир має прийняти цю інформацію до відома. Усе, що понад 40 днів, не може бути ефективним», — каже Ольга Решетилова.

Омбудсменка нагадала, що, згідно з наказом головкома, максимальне перебування військовослужбовця на позиції становить 15 днів. Проте уточнила, що це — «мертва норма», якої ніхто не дотримується.

«І деякі командири не відчувають свою відповідальність за те, що в них бійці рік чи більше сидять у бліндажах і підвалах в напівоточенні», — сказала Решетилова.

Вона закликала встановити реалістичні строки виконання бойових завдань для піхоти і штурмовиків безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, що у соцмережах поширили фото критично виснажених українських військових з 14-ї бригади ЗСУ, які залишилися без їжі та води на позиціях.

Деякі з яких перебувають на позиціях уже рік, пили дощову воду та непритомніли від голоду. Їхні рідні та небайдужі українці перервали мовчання, щоб врятувати бійців. Усе, що відомо про цей скандал зібрав ТСН.ua.

