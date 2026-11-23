Тіло немовляти знайшли у вигрібній ямі / © Національна поліція України

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На Одещині правоохоронці з’ясовують обставини смерті немовляти, тіло якого виявили на території приватного будинку. Напередодні 38-річну матір госпіталізували з кровотечею, а лікарям вона заявила про викидень.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Про випадок поліції повідомили медики, які привезли жінку до лікарні. Пацієнтка розповіла їм, що викидень стався у вуличній вбиральні. Поліцейські приїхали до неї додому для перевірки та знайшли у вигрібній ямі тіло немовляти — орієнтовно 8–9 місяців розвитку.

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За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини).

«У межах провадження тіло дитини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Триває досудове розслідування», — зазначили в поліції.

Тіло немовляти знайшли у вигрібній ямі / © Національна поліція України

Наразі триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури.

Нагадаємо, на Львівщині затримали 75-річного жителя Стрийського району, якого підозрюють у сексуальному насильстві над 9-річною дівчинкою.

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