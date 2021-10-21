"Мертві душі": Україна виплачувала пенсії громадянам з ОРЛО, які померли під час пандемії

Через пандемію українська влада автоматично подовжувала дію банківських карток та скасувала на цей період ідентифікацію переселенців.
В Україні пенсії та соціальні виплати нараховували громадянам з окупованої Луганської області, які померли під час пандемії COVID-19.
Про це інформує пресслужба СБУ.
У період пандемії українська влада автоматично подовжувала дію банківських карток та скасувала на цей період ідентифікацію переселенців. Представники окупаційної влади скористалися цим.
Тож пенсії та соцвиплати померлих отримували їхні родичі, зокрема і представники незаконних формувань та окупаційної влади так званої "ЛНР".
Кошти, які нараховувалися "мертвим душам" на картки, окупанти переводили у готівку через так звані "фінансові центри". Значний відсоток від цих незаконних операцій надходив до кишень окупаційної влади.
СБУ викрила незаконну схему. Нарахування незаконних виплат було скасовано, а довідки померлих переселенців — анульовано.
Пенсійному фонду та Фонду соціального страхування України у Луганській області вдалося повернути понад 10 мільйонів гривень.
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