"Мертві душі": Україна виплачувала пенсії громадянам з ОРЛО, які померли під час пандемії

"Мертві душі": Україна виплачувала пенсії громадянам з ОРЛО, які померли під час пандемії

Через пандемію українська влада автоматично подовжувала дію банківських карток та скасувала на цей період ідентифікацію переселенців.

В Україні пенсії та соціальні виплати нараховували громадянам з окупованої Луганської області, які померли під час пандемії COVID-19.

Про це інформує пресслужба СБУ.

У період пандемії українська влада автоматично подовжувала дію банківських карток та скасувала на цей період ідентифікацію переселенців. Представники окупаційної влади скористалися цим.

Тож пенсії та соцвиплати померлих отримували їхні родичі, зокрема і представники незаконних формувань та окупаційної влади так званої "ЛНР".

Кошти, які нараховувалися "мертвим душам" на картки, окупанти переводили у готівку через так звані "фінансові центри". Значний відсоток від цих незаконних операцій надходив до кишень окупаційної влади.

СБУ викрила незаконну схему. Нарахування незаконних виплат було скасовано, а довідки померлих переселенців — анульовано.

Пенсійному фонду та Фонду соціального страхування України у Луганській області вдалося повернути понад 10 мільйонів гривень.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання