"Мертвий мер користі не принесе": очільник Олешок виїхав з міста

Російські війська зайшли до міста у березні.

Міський голова Олешок Херсонсткої області, до яких зайшли російській війська, виїхав з міста, адже не почувається у безпеці.

Про це мер Євген Рищук повідомив у відеозверненні.

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"Після того, як наш будинок на минулому тижні зайшли росіяни, я вирішив вивезти свою доньку до кордону. Учора ввечері мені прийшла інформація щодо мене. Зараз будуть говорити, що я втік, але мертвий мер чи мер у підвалі нікому користі не принесе. Я ж розумію, що рано чи пізно мене змушуватимуть прийняти той чи інший бік", - сказав Рищук.

За його словами, робота у місті налагоджена. "Мої заступники працюють. Я на зв'язку, я в роботі, але дітей треба рятувати", - наголосив він.

До слова, всередині березня стало відомо, що міста Олешки зайшли російські війська.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що на Херсонщині російські окупанти стали в оборону та утримують угруповання на правому березі. Проте вони планують здати Херсон. Військові злочинці, за словами Арестовича, серйозно розглядають можливість виходу з обласного центру.

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