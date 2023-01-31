Меру Броварів Сапожку вручили повістку під час засідання міськради (відео)

Повістки до військкомату також отримали всі чоловіки, які були присутні на засіданні.

Мер Броварів Ігор Сапожко у вівторок, 31 січня, отримав повістку до військкомату під час засідання виконкому міської ради. Крім того, повістки також отримали дев’ятеро чоловіків, які були присутні у залі.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Військовозобов'язані чоловіки мають уточнити облікові дані та пройти медкомісію.

Повістки вручив заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц.

"Наші працівники проходили медкомісію, нас знову запросили на звірення обліку військової служби, тому, дійсно, буду йти до військкомата для того, щоб звірити певні обліки, знову пройти відповідні комісії, якщо у цьому є потреба", - прокоментував Ігор Сапожко.

Повідомляється, що повістки також отримають ще 98 чоловіків із Броварської ОТГ.

Серед присутніх на засіданні виконкому міської ради також були старости сіл Княжичі і Требухів Артем Мороз та Андрій Цахло, які також отримали повістки.

"Ми підемо на військово-лікарську комісію та задля уточнення даних. Закликаємо всіх, хто отримав повістки, наслідувати наш приклад", - кажуть чоловіки.

Нагадаємо, в Україні видають "нові" повістки, адвокат роз'яснив, чи можна відмовитися від "старої".

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