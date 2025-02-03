Меру Ірпеня Олександру Маркушину змінили запобіжний захід: що відомо про справу

Раніше суд взяв Маркушина під варту до 22 березня з можливістю вийти під заставу 30 млн грн.

Апеляційний суд Києва частково задовольнив апеляцію щодо запобіжного заходу для міського голови Ірпеня Олександра Маркушина. Його відправили під цілодобовий домашній арешт та звільнять з-під варти в залі суду.

Про це повідомила кореспондентка "Суспільного".

Олександра Маркушина підозрюють у незаконному перетині державного кордону у серпні 2022 року.

27 січня 2024-го Олександра Маркушина відсторонили з посади мера Ірпеня. А напередодні вручили підозру.

Що відомо про справу ексмера Маркушина

Державне бюро розслідувань підозрює Маркушина у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. Йдеться про незаконний перетин держкордону України.

У ДБР повідомили, що тодішній мер Ірпеня Олександр Маркушин 24 серпня 2022 року здійснив перетин українсько-польського кордону через пропускний пункт "Рава-Руська-Хребенне". А повернувся до України 30 серпня 2022 року через пропускний пункт "Долгобичув-Угринів".

Маркушин перетнув кордон на автомобілі Volkswagen Passat 2020 року випуску (державний номерний знак AI 5550ВТ), який належить громадянину України Гаїні Сергію Івановичу та перебуває у безоплатному користуванні Маркушина.

"Загалом, Маркушин перебував у поїздці шість діб. Протягом двох діб, 27-28 серпня 2022 року, Олександр Маркушин перебував в Італії, де у готелі Roses Hotel (Абруццо, провінція Терамо) провідав свою колишню родину. За інформацією журналістів, протягом інших чотирьох діб він проводив час на відпочинку", – йдеться у повідомленні Ірпінської міської громади.

За це правопорушення Олександру Маркушину загрожує 5-7 років позбавлення волі.

24 січня Печерський районний суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 березня із можливою заставою у 30 млн грн.

Сам Олександр Маркушин зазначив, що вручення йому підозри у незаконному виїзді за кордон є політичним замовленням від бізнесмена Володимира Карплюка, який є ексмером Ірпеня.

"Я на декілька днів виїхав з України забрати військову допомогу, "мавіки", і заїхав на два дні до свого сина Марка, якому виповнювалося два рочки. Я як батько-одинак маю право виїжджати за кордон без системи "Шлях". Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. І в той час він був в Італії як біженець", — пояснив Маркушин.

Міський голова додав, що на день народження його сина в Італії були також запрошені депутат Ірпінської міськради Олександр Пащинський та Володимир Карплюк. Саме тоді, за словами Маркушина, "вони і зняли "відеодокази" мого страшного "злочину".

"То в чому злочин? Як єдиний опікун Марка (мама, моя кохана дружина Наталя, померла через місяць після пологів) я маю право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, але знав, що повернусь із допомогою, тож оформився офіційно", — зазначив Маркушин.

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