Меру Мукачева Андрію Балозі обрали запобіжний захід: що про це відомо

Він має здати закордонні паспорти та не відлучатись за межі Мукачева.

Меру Мукачева Андрію Балозі обрали запобіжний захід. ВАКС обрав йому тримання під вартою з можливість застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Про це на своїй сторінці написав журналіст Віталій Глагола.

Як зазначається, Андрію Балозі ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

"Також він має здати закордонні паспорти та не відлучатись за межі Мукачева без дозволу слідчого", — написав журналіст.

Нагадаємо, що мера Мукачева затримали за підозрою у корупції.

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