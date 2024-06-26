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Меру Мукачева Андрію Балозі обрали запобіжний захід: що про це відомо

Меру Мукачева Андрію Балозі обрали запобіжний захід: що про це відомо

Андрій Балога / Фото: НАБУ

Він має здати закордонні паспорти та не відлучатись за межі  Мукачева.

Меру Мукачева Андрію Балозі обрали запобіжний захід. ВАКС обрав йому тримання під вартою з можливість застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

Про це на своїй сторінці написав журналіст Віталій Глагола.

Як зазначається, Андрію Балозі ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

"Також він має здати закордонні паспорти та не відлучатись за межі  Мукачева без дозволу слідчого", — написав журналіст.

Нагадаємо, що мера Мукачева затримали за підозрою у корупції.

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