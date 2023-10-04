Меру Сум, якого затримали на хабарі, обирають заставу — скільки просить САП

Поплічника колишнього мера Олександра Журбу також можуть заарештувати.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у підготовленому клопотанні до Вищого антикорупційного суду про обрання затриманому на хабарі меру Сум Олександру Лисенку запобіжного заходу запросила арешт експосадовця чи 10 млн гривень застави.

Про це повідомив у коментарі "Укрінформу" заступник керівника САП Андрій Синюк.

“САП клопотатиме про арешт мера міста Суми з можливістю внесення 10 млн гривень застави”, — заявив Синюк.

За словами керівника САП, прокурор проситиме в суді обрати запобіжний захід у вигляді арешту і поплічнику мера Сум. Директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба зможе вийти під заставу в 5 млн гривень.

Як повідомлялося, меру Сум і очільнику Департаменту інфраструктури міськради інкримінують прохання і одержання 2 млн 130 тисяч гривень хабаря.

Раніше стало відомо, що СБУ затримала на хабарі мера Сум Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу. Вони "збирали данину" з однієї з місцевих компаній, що займалася вивезенням сміття.

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