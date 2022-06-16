Меру Вовчанська Харківської області оголосили підозру у держзраді

Мера Вовчанська Харківської області підозрюють у державній зраді і переході на бік окупантів.

Міському голові Вовчанська Харківської області заочно повідомили про підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану.

Про це поінформувала в Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, посадовець перейшов на бік Росії, підтримав створення "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області" та добровільно брав участь у її діяльності", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що 3 червня 2022 року в окупованому Куп’янську він взяв участь у заході, на якому було створено незаконний орган.

Чиновнику заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зазначимо, посаду мера Вовчанська Харківської області обіймає Анатолій Степанець.

До слова, у квітні українські ЗМІ опублікували відео, на яком видно, як окупанти знущаються над викраденим ними мером Вовчанська. Загарбники прив’язали до стільця чоловіка, схожого на 64-річного Анатолія Степанця, і на камеру запитували: "Степанець, слава Україні чи слава Росії?".

Перед цим засоби масової пропаганди Росії заявили, що мер Вовчанська нібито перешкоджав місцевим жителям отримувати гуманітарку від окупантів.

За словами місцевих, після викрадення росіяни тримали мера на агрегатномук заводі у Вовчанську, де вони облаштували концтабір.

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