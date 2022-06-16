Меру Вовчанська Харківської області оголосили підозру у держзраді

Мера Вовчанська Харківської області підозрюють у державній зраді і переході на бік окупантів.
Міському голові Вовчанська Харківської області заочно повідомили про підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану.
Про це поінформувала в Офісі генпрокурора.
"За даними слідства, посадовець перейшов на бік Росії, підтримав створення "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області" та добровільно брав участь у її діяльності", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі зазначають, що 3 червня 2022 року в окупованому Куп’янську він взяв участь у заході, на якому було створено незаконний орган.
Чиновнику заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Зазначимо, посаду мера Вовчанська Харківської області обіймає Анатолій Степанець.
До слова, у квітні українські ЗМІ опублікували відео, на яком видно, як окупанти знущаються над викраденим ними мером Вовчанська. Загарбники прив’язали до стільця чоловіка, схожого на 64-річного Анатолія Степанця, і на камеру запитували: "Степанець, слава Україні чи слава Росії?".
За словами місцевих, після викрадення росіяни тримали мера на агрегатномук заводі у Вовчанську, де вони облаштували концтабір.
Читайте також:
- В Сєвєродонецьку ЗСУ борються за кожен будинок, іноді бій може тривати цілий день лише за одну багатоповерхівку
- "Ставки надто високі": голова Пентагону заявив, що Україна переживає вирішальний момент на полі бою
- "Рамштайн", який об’єднує майже пів сотні країн світу, узгодив пакет зброї для України: що нададуть