“Мерзота та брехня”: журналіста-розслідувача закликали вибачитися перед енергетиками

Політолог та військовослужбовець Кирило Сазонов звинуватив журналіста “Наших грошей” Юрія Ніколова у маніпуляціях з цифрами та неповазі до енергетиків, які працюють над відновленням енергосистеми країни.

У своєму дописі на Facebook він закликав Ніколова вибачитися за свою публікацію в соцмережі, назвавши її "мерзотою та брехнею".

“Цифри, які він наводить, є повним абсурдом. Як минулого року не було 19 ГВт споживання, так і цього року не було 16 ГВт. Цифри взяті зі стелі. Не кажучи вже про те, що він взагалі ні словом не згадав, що торік було 10 масованих атак із застосуванням до 1200 ракет та дронів. І все це летіло по електростанціях”, - пише Сазонов.

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Обурений військовий нагадав, що енергетики змогли відновити 5 із 10 ГВт, зруйнованих росіянами, та додати до системи ще мінімум 1 ГВт.

“Про це Юрко мовчить. Натомість він вирішив поливати брудом атомну енергетику. Бачте, минулого літа атомники “не так” зупиняли блоки для перевантаження палива. Звичайно, Ніколову з Києва видніше, як мають відбуватися технологічні процеси на АЕС, ніж 30 тисяч наших інженерів-атомників”, - дорікнув він журналістові.

Сазонов наголосив, що саме завдяки АЕС і тому, що вони всю зиму працювали на повній потужності, “у Ніколова у Києві було світло”.

Він також нагадав, що восени журналіст прогнозував 10-годинні відключення електроенергії для населення і це виявилося неправдою.

Напередодні у своєму дописі на Facebook Юрій Ніколов стверджував, що українці пройшли зиму без відключень лише тому, що споживання було меншим завдяки теплій зимі та зменшенню роботи промисловості. При цьому він зарахував до “плюсів” припинення роботи “Південмашу” після удару “Орєшніком”.

Окрім того журналіст дорікнув енергетикам, які влітку минулого року “кинулись ремонтувати купу атомних блоків одночасно, бо протупили зробити це раніше, і це призвело до дефіциту виробництва енергії”.

Нагадаємо, 11 лютого, коли російська армія завдала ударів по об'єктах енергетики та газової інфраструктури, в Україні запровадили відключення світла.

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