Мешканці Чернігова вимагають припинити роботу заводу, що виробляє кисень для хворих на СOVID

Мешканці Чернігова вимагають припинити роботу заводу, що виробляє кисень для хворих на СOVID

Люди скаржаться на шум від підприємства.

У Чернігові мешканці вулиць Льотної та Олега Кошового вимагають після 18 години припинити роботу 171 ремонтного заводу, який виготовляє кисень для хворих на COVID-19.

Люди скаржаться на цілодобовий шум, інформує Суспільне.

"Цей надокучливий шум почався десь від понеділка і він просто безперервний. Такий шум, що вночі просто неможливо спати, це не шум, а гул. Я просто живу постійно на таблетках від тиску, на снодійних, але вони не допомагають, до речі. Це не тільки я, це багато сусідів скаржаться. Не допомагають ні беруші, ні снодійне", – говорить місцева мешканка Ірина Захарченко.

За словами жінки, шум від заводу заважав і раніше, через що люди зверталися до Міноборони. У відомстві дали розпорядження припинити роботу у нічний час.

Та на заводі кажуть, що припинити роботу заводу вночі неможливо, бо цикл вироблення кисню для хворих на коронавірус – безперервний.

За словами директора заводу Олександра Прохоренка, аби запустити станцію через її технічні параметри, необхідно близько 12-14 годин, після чого відбувається видобуток.

"Всередньому, киснево-добувна кампанія відбувається від 10 до 14 днів. Тобто, на цей час зупиняти техніку неможливо. Якщо техніку зупинити, то з наступного етапу все треба буде починати з початку", - пояснює Олександо Прохоренко.

171 ремонтний завод лагодить техніку та спецобладнання для Міноборони. Виготовляти там кисень для хворих на коронавірусу попросила облдержадміністрація.

"Із збільшенням кількості кисню, який потрібен для якісної допомоги хворим на COVID, не вистачає цих обсягів. Сьогодні лікарні Чернігівської області отримають медичний кисень, який був згенерований мобільною кисневою станцією, наданою нам ЗСУ. Ця мобільна установка має потужність десь близько сто тон на добу. Відповідно до цього має таку подушку, яка убезпечить нас від перебоїв з постачанням кисню", - розповідає заступниця голови ОДА Жанна Шерстюк.

Директор заводу каже, що у кінці цього тижня припинять видобувати кисень, адже кисневу станцію перемістять на територію аеродрому Півці.

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