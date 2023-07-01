Мешканці декількох областей України залишаються без електроенергії: де немає світла

У Міненерго розповіли, в яких областях перебої із електрикою через негоду і обстріли.

Станом на суботу, 1 липня, з ремонту вийшов черговий об'єкт теплової генерації, через негоду без електроенергії залишаються споживачі у п’яти областях.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

За даними міністерства, електроенергії, яку виробляють електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.

Через негоду без світла залишаються споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях. Загалом знеструмлено 22 населених пункти.

Через обстріли знеструмлено частину споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях. Через попередні обстріли без світла залишаються споживачі в Харківській, Сумській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У Херсоні заживили 307 споживачів, які були відключені після підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Без світла залишаються 13 тисяч споживачів.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 16,57 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли, що буде з енергосистемою восени та взимку.

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