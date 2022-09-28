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Мешканці Миколаївської області безоплатно отримають дрова: кому передбачена допомога

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Мешканці Миколаївської області безоплатно отримають дрова: кому передбачена допомога

Фото: Associated Press

На тлі загрози обстрілів об'єктів критичної інфраструктури армією РФ Україна посилено готується до опалювального сезону.

Зокрема, держава запасається альтернативними видами палива - дровами. У Миколаївській області, яка потерпає вд атак окупантів, формують списки людей, які зможуть безоплатно отримати дрова від держави.

Про це у ранковому відеозверненні розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вчора (27 вересня - Ред.) уряд проголосував постанову щодо забезпечення дровами територій, які на лінії фронту, тимчасово окупованих, деокупованих. Часу мало. Зараз ми готуємо списки, готуємо відповідальних осіб, працюємо", - розповів Кім.

За його словами, допомога передбачена не усім. Йдеться про мешканців населених пунктів на першій лінії фронту, в домівках яких немає електропостачання, а також відсутня можливість відновити його. Втім, якщо дозволятиме закон та будуть залишки деревини, то влада буде намагатися забезпечити якомога більше людей.

До слова, з ініціативою видавати дрова на територіях, прилеглих до зони бойових дій виступило Мінреінтеграції. Розподіл субвенції планують здійснювати пропорційно, відповідно до наданих ОВА пропозицій. 

Нагадаємо, данцям вдалося видобувати тепло для своїх квартир буквально з повітря. Так може бути і в нас - данці вже заявили, що беруться відбудовувати наш Миколаїв. Гроші вкладатимуть в енергоінфраструктуру.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
202
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