Мешканці Сумщини стали жертвами банківських аферистів: поліція застерігла українців

Нещодавно двоє пенсіонерів стали жертвами телефонних шахраїв.

Про це повідомила пресслужба Сумської області.

62-річний мешканець Лебедина отримав дзвінок від особи, яка представилася працівником банку і запросила пройти верифікацію для продовження строку дії карток. Після того як чоловік повідомив чотиризначний код із смс, з його рахунків зникло 45 400 гривень.

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Подібна ситуація сталася в Сумському районі, де 66-річний чоловік отримав дзвінок від шахрая, що видав себе за працівника служби безпеки банку. Зловмисник запропонував допомогу у зміні пін-кодів для захисту карток. В результаті потерпілий повідомив коди з смс, і на його рахунку залишилось лише 48 170 гривень менше.

Поліція відкрила кримінальні провадження за статтею 190 "Шахрайство" Кримінального кодексу України та проводить слідчі дії. Правоохоронці наголошують на важливості збереження конфіденційності і не надавання особистих даних незнайомим особам.

Нагадаємо, шахрай виманив у волинян 70 тисяч, обіцяючи відпочинок на озерах.

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