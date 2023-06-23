Мешканці тимчасово окупованої Херсонщини можуть отримати грошову допомогу: названо умову

Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук повідомила, що мешканці тимчасово окупованої Херсонщини, які внаслідок підриву Каховської ГЕС постраждали від підтоплення, можуть отримати одноразову грошову допомогу. Для цього вони повинні переїхати на контрольовану українським урядом територію.

Таку заяву міністерки цитують в Telegram-каналі Мінреінтеграції.

Йдеться про одноразову грошову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень від уряду України та 6,6 тисячі гривень від Міжнародної організації з міграції. Допомога передбачена для мешканців, постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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Віцепрем’єрка наголосила, що розраховувати на такі виплати можуть, зокрема, мешканці, які після 6 червня виїхали з підтоплених районів тимчасово окупованої території на підконтрольну українському уряду територію.

“Люди, які евакуюються з лівого берега Херсонщини, також можуть розраховувати на такі виплати. До прикладу, мешканці Олешок, Голої Пристані тощо... Таке право матимуть також ті, хто виїде з тимчасово окупованої території потім... Ми їх чекаємо, і вони всі можуть претендувати на таку допомогу”, – запевнила Ірина Верещук.

Нагадаємо, українці, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, отримають грошову виплату в розмірі 11 600 грн. Вона складається з двох частин: 5 000 грн від держави та ще 6 600 грн – від ООН.

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