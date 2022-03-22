Мешканці Ужгорода просять владу дерусифікувати міські вулиці та площі

Ужгородці також висловлюються за демонтаж бюста Пушкіна.

Мешканці Ужгорода, що на Закарпатті, просять владу дерусифікувати назви вулиць та площ у місті.

Відповідне звернення адресоване Ужгородській міській раді.

"Багато вулиць, площ, скверів провулків нашого міста названо на честь російських діячів політики, літератури та мистецтв, які жодним чином не дотичні до Закарпаття та Ужгорода, а отже, є атавізмом попередньої політики побудови спільного загальноросійського та загальнорадянського культурного простору", - наголошують ініціатори документу.

Автори звернення наголошують на тому, що увіковічнення осіб, які не дотичні до закарпатської культури та історії, є не доречним. Саме тому просять "розпочати процес дерусифікації міста за встановленою законом процедурою".

Зокрема, у списку на перейменування опинилися вулиці імені Ю. Гагаріна, М. Глінки, О. Грибоєдова, О. Пушкіна, П. Чайковського, І. Шишкіна, А.Чехова тощо.

У документі також просять демонтувати бюст Пушкіна, що у центральній частині Ужгорода, адже “поет жодним чином не пов’язаний із Закарпаттям”.

“У ці дні в нас з’являються нові герої, що жертвують своїми життями за нашу країну. Це їхню пам’ять ми зобов’язані увіковічнювати і плекати. Окрім цього, на гідне пошанування заслуговують видатні діячі історії та культури Закарпаття зокрема та України загалом, які в радянський період перебували під забороною”, - зауважують автори документу.

Як повідомлялося, у Ризі, столиці Латвії, вирішили назвати частину вулиці, де розташоване посольство РФ, "вулицею Незалежності України"

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