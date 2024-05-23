Мешканці Вовчанська стали заручниками окупантів: волонтер розповів про російський терор

Російські окупанти перешкоджають евакуації мирних мешканців міста Вовчанська на Харківщині, постійно обстрілюючи цивільних людей, які виходять з міста.

Про це розповів голова волонтерської організації "Рух Вільний Харків" Євген Бєлов в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За словами волонтера, який займається евакуацією цивільних людей з прифронтових територій Харківської області, евакуація з Вовчанська майже неможлива, тому що ворог постійно обстрілює цивільних людей, які пішки виходять з міста.

"Евакуація нині зменшилася, тому що вже багато людей вийшло. А ті містяни, які там залишаються, або не мають можливості вийти через фізичні вади, або через те, що росіяни їм не дають виходити. Є випадки розстрілу людей, які хотіли вийти пішки до зони евакуації. Людям не дозволяли виходити або ворожі FPV-дрони, або росіяни їх розстрілювали на вулиці, або обстрілювали місце, де працювали волонтери та поліція на броні, щоб забирати цивільних”, - пояснив Євген Бєлов.

Водночас волонтер запевнив, що з інших прифронтових територій, звідки люди хочуть виїхати, активно йде евакуація.

Нагадаємо, напередодні, 22 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль поліції під час евакуації з Вовчанська. Один правоохоронець загинув, ще один дістав поранення.

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