Мешканців Донецької області просять терміново евакуюватися: маршрути та місця вже готові

По всій Україні підготували 395 тисяч місць для вивезення мешканців Донеччини із зони бойових дій. Місцева влада закликає всіх терміново евакуюватися з регіону.

У Департаменті інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької облдержадміністрації кажуть, що тільки по маршруту слідування евакуаційного потягу Покровськ-Дніпро-Львів є понад 150 тисяч місць для проживання переселенців.

Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

Зазначається, що від самого початку широкомасштабного вторгнення Росії до України мешканці Донецької області та Краматорська, виїжджають до більш безпечних регіонів. На всіх етапах вони можуть отримати допомогу, евакуація відбувається безкоштовно, і громади України готові приймати внутрішніх переселенців, до чого готуються заздалегідь.

Краматорська міська рада забезпечує можливість дістатись до Покровська, на евакуаційний поїзд безкоштовним автобусом за маршрутом Краматорськ - Покровськ. Запис починаючи з 13 липня за номером +380932472565 (08:00-17:00). Перший рейс цієї суботи, 16 липня. Відправлення з Краматорська о 12:00 (орієнтовно).

Укрзалізниця здійснює безкоштовне перевезення пасажирів евакуаційним потягом Покровськ-Дніпро-Львів. Відправлення з Покровська о 16:30 (орієнтовно).

Донецька обласна військова адміністрація надає перелік та контакти громад, у яких ви можете розміститись безкоштовно (за маршрутом слідування потягу) :

Дніпропетровська область:

+380995007117,

+380975007117,

Зупинки на станціях - Дніпро, Кам'янське, П'ятихатки.

Кіровоградська область (вільних місць – 52,2 тис.):

+380961607534,

+380522305039,

+380522305057,

+380522305059,

+380961607361,

+380951937904,

Зупинки на станціях - Олександрія, Знам'янка.

Черкаська область (вільних місць – 38,8 тис.):

+380686218029,

+380504201356,

Зупинки на станціях - Сміла, Цвіткове, Городище, Корсунь-Шевченківський.

Вінницька область (вільних місць – 1,4 тис.):

+380677734538,

+380635148557,

+380504014330,

Зупинки на станціях - Козятин, Вінниця.

Хмельницька область (вільних місць – 16,6 тис.):

+380931702560,

Зупинки на станціях - Хмельницький.

Тернопільська область (вільних місць – 32,1 тис.):

+380631803883,

+380981747741,

0800339597,

Зупинки на станціях - Підволочиськ, Тернопіль.

Львівська область (вільних місць – 11,4 тис.):

+380962328193,

+380684147963,

+380973474459,

+380971821860,

Зупинки на станціях - Золочів, Красне, Львів.

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