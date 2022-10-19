Мешканців Херсона просять підготувати укриття через можливі провокації ворога: деталі

Жителів Херсона просять бути готовими до будь-яких провокацій агресора та підготувати укриття для власної безпеки.

Мешканців Херсона просять підготувати укриття через можливі провокації російських військових. Жителів міста закликають скласти "тривожну валізку" та запастися водою і їжею на кілька діб.

Відповідне прохання у своєму Телеграмі висловив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Він наголосив, що пропаганда окупантів просуває основний меседж, мовляв, ЗСУ обстрілюватимуть місто. Однак це брехня, адже для ЗСУ важливе кожне життя.

"Наголошую на тому, що українська армія не вчиняла і не вчинятиме таких дій. Наші воїни в першу чергу звільняють людей, а не території. Для них важливе людське життя і збереження критичної інфраструктури міста, щоб це життя можна було підтримувати у нормальному стані й надалі", — написав Соболевський.

Заступник голови Херсонської облради наголосив, що ворог підступний, а його дії ми бачимо по тих деокупованих громадах, які були доведені до гуманітарної кризи і залишені практично без нічого.

"Тож прошу наших жителів бути готовими до будь-яких провокацій агресора. Голови ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - ред.) і працівники лікарень мають перевірити наявні укриття на предмет можливого прийняття там людей. Лікарні в Херсоні — це гуманітарні штаби. Треба бути готовими до роботи у посиленому режимі", - закликав Соболевський і додав: "Містяни — ваше життя для нас найцінніше. Так, доведеться згадати про тривожну валізу із документами, запасами води та їжі на кілька діб. Україна робить все можливе аби вас убезпечити і та валізка вам не знадобилась. Однак маємо бути готовими".

Соболевський наголосив, що Херсон неодмінно стане вільним: "Вільне життя повернеться на його вулиці. Гуртуємось, допомагаймо один одному і віримо в Перемогу!"

Окупанти тікають з Херсонщини через страх перед контранступом ЗСУ

Російський гауляйтер Херсонської обалсті Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що відповідний "теракт" планують ЗСУ.

Вже наступного дня, 19 жовтня, колаборант Сальдо повідомив, що в'їзд для цивільних до Херсонської області закривається на сім днів.

Того ж дня новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою" та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

За припущеннями мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни готують примусову депортацію з Херсона, бо хочуть заселити місто лояльними до РФ жителями.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що окупанти можуть піти з правого берега Дніпра, але вцілілі там війська можуть бути кинуті у новий наступ на Київ або перекинуті на Донецький напрямок.

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