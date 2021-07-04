Мешканців Iвано-Франкiвської області попередили про небезпеку підтоплення будинків: коли очікувати на стихію

Мешканців Iвано-Франкiвської області попередили про небезпеку підтоплення будинків: коли очікувати на стихію

Є небезпека перевищення позначок затоплення прирічкових населених пунктів.

Погода на Заході України 4-5 липня буде дощовою. У зв'язку зі зливами рятувальники попереджають людей про очікуваний пiдйом рівня води на водоймах Iвано-Франкiвської області.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

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Так, протягом 4-5 липня на річці Ворона бiля міста Тисмениця очiкується пiдйом рівня води на 0,2 - 0,6 м над поточним рівнем з подальшим затопленням заплави.

Крім того, місцевих мешканців попереджають, що існує небезпека досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих прирiчкових житлових та господарських споруд. Через негоду оголошено "жовтий" рiвень небезпеки.

Нагадаємо, в Україні триває сезон літніх дощів, які приніс черговий циклон. У понеділок, 5 липня, опади очікуються в усіх регіонах, місцями будуть зливи з грозою, градом та шквалами.

Як повідомлялося, на Буковині після потужної зливи десяток сіл буквально попливли. Потужний потік разом із багнюкою та камінням змивав усе на своєму шляху. Підтоплені будинки, городи, зруйновані дороги.

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