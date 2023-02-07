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Мешканців Івано-Франківської області попереджають про звуки вибухів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Мешканців Івано-Франківської області попереджають про звуки вибухів

Фото: Associated Press

Відбуватимуться військові навчання.

У вівторок, 7 лютого, мешканці Івано-Франківської області можуть чути звуки вибухів. Людей просять не хвилюватися, бо будуть навчання українських захисників.

Про це повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук.

За її словами, будуть відбуватися навчання військових. Саме тому можуть бути характерні звуки.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, британський телеканал Sky News із посиланням на розрахунки експертів пише, що Україна є найзамінованішою країною на планеті - близько 40% території забруднено мінами. В Україні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.

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Дата публікації
Перегляди
508
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