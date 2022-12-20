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Мешканців Івано-Франківської області попереджають про звуки вибухів: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Мешканців Івано-Франківської області попереджають про звуки вибухів: що сталося

Фото: Associated Press

В регіоні відбуватимуться військові навчання.

У вівторок, 20 грудня, мешканці Івано-Франківської області можуть чути звуки вибухів. Людей просять не лякатися.

Про це повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

За її словами, будуть відбуватися навчання військових. Саме тому можуть бути характерні звуки.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - наголосила керівниця Прикарпаття. 

Як повідомлялося, щодня сапери збирають на деокупованій Херсонщині по кілька сотень кілограмів боєприпасів і мін. Окупанти під час відступу багато боєприпасів кинули, але ще більше поставили мін-пасток від фугасів до мін з сенсорними датчиками. На підривах гинуть і поліцейські, і цивільні, які їздять ґрунтовими дорогами.

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Дата публікації
Перегляди
548
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