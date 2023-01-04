Мешканців Івано-Франківської області попереджають про звуки вибухів: що сталося

У середу, 4 січня, мешканці Івано-Франківської області можуть чути звуки вибухів. Людей просять не хвилюватися, бо будуть навчання українських захисників.

Про це повідомила керівниця ОВА Світлана Онищук.

За її словами, будуть відбуватися навчання військових. Саме тому можуть бути характерні звуки.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - наголосила керівниця Прикарпаття.

Нагадаємо, днями на Прикарпатті знешкоджували залишки російської ракети, яка 29 грудня влучила у житловий будинок у Тлумацькій громаді.

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