Мешканців Івано-Франківської області попереджають про звуки вибухів: що сталося

Мешканці Івано-Франківської області 11 січня знову можуть чути звуки вибухів. Людей просять не хвилюватися.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За словами Онищук, в регіоні будуть відбуватися навчання військових. Тому можуть бути характерні звуки.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - наголосила голова області.

Нагадаємо, в Україні загальна площа мінних полів становить 250 тисяч квадратних кілометрів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.

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