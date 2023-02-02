Мешканців Івано-Франківської області попереджають про звуки вибухів: що сталося

У четвер, 2 лютого, мешканці Прикарпаття можуть чути звуки вибухів. Людей просять не лякатися та не хвилюватися.

Про це повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

За її словами, в Івано-Франківській області будуть відбуватися навчання військових.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - наголосила вона.

Нагадаємо, британський телеканал Sky News із посиланням на розрахунки експертів пише, що Україна є найзамінованішою країною на планеті - близько 40% території забруднено мінами. В Україні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.

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