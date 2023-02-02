Мешканців Івано-Франківської області попереджають про звуки вибухів: що сталося

В регіоні відбуватимуться військові навчання.
У четвер, 2 лютого, мешканці Прикарпаття можуть чути звуки вибухів. Людей просять не лякатися та не хвилюватися.
Про це повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.
За її словами, в Івано-Франківській області будуть відбуватися навчання військових.
"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - наголосила вона.
Нагадаємо, британський телеканал Sky News із посиланням на розрахунки експертів пише, що Україна є найзамінованішою країною на планеті - близько 40% території забруднено мінами. В Україні є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися.
Читайте також:
- "Дія" тимчасово не повідомлятиме про штрафи за порушення ПДР: у чому причина
- Відключення світла у Києві та області: як 2 лютого будуть вимикати електрику
- Повна машина готівки: українець намагався перевезти через кордон 9 млн купюрами по 100 грн (фото)