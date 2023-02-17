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Мешканців Івано-Франківської області попереджають про звуки вибухів: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Мешканців Івано-Франківської області попереджають про звуки вибухів: що відомо

Фото: Associated Press

Триватимуть військові навчання.

У п'ятницю, 17 лютого, мешканці Івано-Франківської області можуть чути звуки вибухів. Влада просить людей не хвилюватися, бо будуть навчання.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - наголосила керівниця ОВА.

Нагадаємо, Україна станом на сьогоднішній день є найзамінованішою країною на планеті. Зокрема, є протипіхотні та протитанкові міни, міни – пастки, касетні та боєприпаси, що не розірвалися. За оцінками експертів, близько 40% території нашої країни забруднено мінами.

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Дата публікації
Перегляди
828
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