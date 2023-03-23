Мешканців Івано-Франківської області попереджають про звуки вибухів: що відомо

На Прикарпатті триватимуть військові навчання.
У четвер, 23 березня, мешканці Івано-Франківської області можуть чути звуки вибухів. Влада просить людей не хвилюватися, бо будуть навчання.
Про це повідомила керівниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук
"Сьогодні наші військові продовжують навчання. Тому не лякайтеся звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги", - наголосила керівниця ОВА.
Нагадаємо, зранку 23 березня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух.
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