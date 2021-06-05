Мешканців ОРДЛО пропускатимуть до України без необхідної самоізоляції

Пропускатимуть тих, хтов Україні буде вакцинуватися від коронавірусу.

На територію України без обов'язкової самоізляції будуть пропускати мешканців "ЛНР" і "ДНР", які хочуть вакцинуватися від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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Прикордонники повідомляють, що спискти таких осіб будуть передані на КПВВ в Донецькій та Луганській областях. Умовою такого пропуску буде пред'явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Особи, які повинні пройти обов'язкову самоізоляцію, під час перетину пункту пропуску зобов'язані встановити і активувати мобільний застосунок системи "Вдома". Якщо це зробити не можливо, то такі громадяни мусять відправитися на самоізоляцію. Іноземцям під час перетину лінії розмежування додатково необхідно мати поліс страхування.

Як повідомлялося, На КПВВ у Станиці Луганській лінію розмежування в обох напрямках щодоби перетинають близько двох тисяч людей. Винятково пішки. Пропускати і легковий, і вантажний транспорт на новостворених пунктах пропуску окупанти не хочуть. Найближчий автомобільний шлях, як і раніше залишається на Донеччині.

Ситуація на контрольно-пропускних пунктах у Луганській області - "Секретні матеріали"

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