Мешканців Прикарпаття, Київської і Полтавської областей попереджають про звуки вибухів: що сталося

У четвер, 5 січня, мешканці Івано-Франківської, Київської та Полтавської областей можуть чути звуки вибухів. Людей просять не хвилюватися.

Про це повідомили керівники обласних військових адміністрацій.

На Прикарпатті будуть навчання українських захисників, наголосила голова області Світлана Онищук.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - розповіла вона.

За словами очільника Полтавщини Дмитра Луніна, в регіоні відбуватимуться також навчання українських військових.

"5 січня в Полтавській та Щербанівській громадах проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - зауважив голова області.

Тим часом на Київщині, у Вишгородському районі, будуть проводити навчання для саперів, повідомили в ОВА.

"У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах можливо чути звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на Харківщині 4 січня під час проведення розмінування через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт Сергій Гоцуляк. Йому було 42 роки. Ще одного сапера поранено.

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