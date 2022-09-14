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Мешканців Прикарпаття попереджають про небезпечну курятину із сальмонелою та лікувальним препаратом

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Мешканців Прикарпаття попереджають про небезпечну курятину із сальмонелою та лікувальним препаратом

Фото: Гаврилівські курчата / Facebook

Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області отримало інформацію про небезпечні продукти.

Йдеться про курятину. У ній виявили виявили сальмонелу та фармацевтичний препарат нікарбазин. До слова, його використовують для лікування коксидіозу в курчат та курей.

Про це повідомили в управління Держпродспоживслужби Прикарпаття.

Небезпечні речовини знайшли у харчових продуктах, що експортували з України із потужностей філій "Переробний комплекс" ТзОВ "Вінницька птахофабрика" та ТзОВ "Птахокомплекс Дніпровський".

Фахівці попереджають підприємців про необхідність вилучення такої курятини з виробництва або обігу. Сспоживачів просять у разі виявлення цих продуктів повідомити про це Держпродспоживслужбу.

Як повідомлялося, у Хмельницькому зафіксували два випадки захворювання на ботулізм. Захворіли двоє чоловіків, 1971 та 1982 років народження. Вони вечеряли в'яленою рибою домашнього приготування. Виявилося, що вона була заражена збудником ботулізму.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1325
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