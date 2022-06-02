Мешканців Прикарпаття просять не фотографувати переміщення автомобілів швидкої: що сталося

Мешканців Прикарпаття просять не фотографувати переміщення автомобілів швидкої: що сталося

Мешканців Івано-Франківської області просять не фільмувати переміщення карет швидкої допомоги.

Протягом останнього часу від людей почало надходити багато запитань щодо пересування колон медичного транспорту в області.

Про це повідомляє бригада КНП "Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради".

Зазначається, що бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф систематично забезпечують планові евакуаційні перевезення поранених військовослужбовців та цивільного населення.

"Задля дотримання норм безпеки просимо вас не проводити фото чи відеофіксацію, не поширювати інформацію про скупчення та переміщення спецавтомобілів екстреної медичної допомоги. Медичний колектив, задля збереження здоров'я українців, й далі працює цілодобово і в посиленому режимі", - наголошують у медустанові.

Як повідомлялося, на Прикарпатті щодня більшає кількість переселенців, які хочуть перейти на українську. Вони зрозуміли, що російська - мова окупантів, які жорстоко вигнали їх з дому. Для таких людей у Івано-Франківську почали відкривати безкоштовні курси - волонтерять вчителі, класи переповнені.

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