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Мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги / Фото: Pexels

Влада просить потурбуватися про власну безпеку.

Жителі Ізмаїльського району, прошу вас, якщо ви ще не в укриттях - негайно рушайте в безпечні місця та будьте там до відбою загрози.

Про це у повідомленні у соціальних мережах закликав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

"Мешканців всіх інших районів області також закликаю не виходити з укриттів до кінця повітряної тривоги. Нагадую, що не можна знімати та викладати в інтернет роботу наших сил ППО!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. Про це повідомили українські військові. 

Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники

Додамо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.

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