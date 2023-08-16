Мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою

Влада просить потурбуватися про власну безпеку.
Жителі Ізмаїльського району, прошу вас, якщо ви ще не в укриттях - негайно рушайте в безпечні місця та будьте там до відбою загрози.
Про це у повідомленні у соціальних мережах закликав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Мешканців всіх інших районів області також закликаю не виходити з укриттів до кінця повітряної тривоги. Нагадую, що не можна знімати та викладати в інтернет роботу наших сил ППО!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. Про це повідомили українські військові.
Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники.
Додамо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.
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