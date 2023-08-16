Мешканців районів Одеської області влада закликала не виходити з укриттів до відбою

Жителі Ізмаїльського району, прошу вас, якщо ви ще не в укриттях - негайно рушайте в безпечні місця та будьте там до відбою загрози.

Про це у повідомленні у соціальних мережах закликав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Мешканців всіх інших районів області також закликаю не виходити з укриттів до кінця повітряної тривоги. Нагадую, що не можна знімати та викладати в інтернет роботу наших сил ППО!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що група "Shahed" рухається над акваторією Чорного моря у напрямку півдня Одещини. Про це повідомили українські військові.

Раніше йшлося про те, що Півдню України загрожують ворожі безпілотники.

Додамо, що ворог продовжує обстрілювати Сумщину: 172 вибухи.