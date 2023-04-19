Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Мешканців Вінниччини попередили про сильні вибухи 20 квітня: у чому причина

Мешканців Вінниччини попередили про сильні вибухи 20 квітня: у чому причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
446
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мешканців Вінниччини попередили про сильні вибухи 20 квітня: у чому причина

Фото: Факти

У Вінницькому районі у четвер можливий сильний вибух.

У Вінницькому районі у четвер, 20 квітня, заплановані вибухи на Писарівському родовищі мігматитів. Мешканців закликають зберігати спокій.   

Про це повідомляє Вінницька міськрада.

"Масовий вибух з метою подрібнення скальних порід проведуть у проміжку часу між 09:00 та 17:00 годинами", - йдеться у повідомленні.

Роботи проводитимуть для забезпечення виробництва гранітної продукції. В ОВА просять взяти цю інформацію до уваги та зберігати спокій.

Нагадаємо, у поліції розповіли жахливі подробиці вбивства працівником лікарні пацієнтки на Вінниччині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
446
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація