Мешканців Вінниччини попередили про сильні вибухи 20 квітня: у чому причина

У Вінницькому районі у четвер можливий сильний вибух.
У Вінницькому районі у четвер, 20 квітня, заплановані вибухи на Писарівському родовищі мігматитів. Мешканців закликають зберігати спокій.
Про це повідомляє Вінницька міськрада.
"Масовий вибух з метою подрібнення скальних порід проведуть у проміжку часу між 09:00 та 17:00 годинами", - йдеться у повідомленні.
Роботи проводитимуть для забезпечення виробництва гранітної продукції. В ОВА просять взяти цю інформацію до уваги та зберігати спокій.
Нагадаємо, у поліції розповіли жахливі подробиці вбивства працівником лікарні пацієнтки на Вінниччині.
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