Мешканців Закарпаття налякали вибухи в небі: що відбувається — журналіст

Чутки про збиту ракету та "прильоти" на території Закарпатської області виявилися вигадками.
У середу, 20 грудня, в небі над Закарпатською областю лунали "вибухи", які налякали місцевих мешканців. Поширилися чутки про збиту ракету і навіть про “прильоти”.
Як пояснив у своєму Telegram-каналі місцевий журналіст Віталій Глагола, ці звуки не становлять жодної загрози.
За його словами, упродовж якихось 20 хвилин, він отримав кілька повідомлень щодо “вибухів” в кількох районах Закарпаття. Зокрема, йшлося про район Полонини Руна та Боржава, а також Берегово.
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“Хтось пише, що збили ракету, або ж про "прильоти". Чи якісь інші дурниці. Не лякайтесь - хлопки, які чути періодично в небі - це прольоти наших літаків і такий звук [виникає] у моменти переходу на надзвукову швидкість”, - заспокоїв журналіст.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті депутат підірвав своїх колег просто під час засідання сесії. У мережі з’явилися кадри трагедії.
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