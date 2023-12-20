Мешканців Закарпаття налякали вибухи в небі: що відбувається — журналіст

Чутки про збиту ракету та "прильоти" на території Закарпатської області виявилися вигадками.

У середу, 20 грудня, в небі над Закарпатською областю лунали "вибухи", які налякали місцевих мешканців. Поширилися чутки про збиту ракету і навіть про “прильоти”.

Як пояснив у своєму Telegram-каналі місцевий журналіст Віталій Глагола, ці звуки не становлять жодної загрози.

За його словами, упродовж якихось 20 хвилин, він отримав кілька повідомлень щодо “вибухів” в кількох районах Закарпаття. Зокрема, йшлося про район Полонини Руна та Боржава, а також Берегово.

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“Хтось пише, що збили ракету, або ж про "прильоти". Чи якісь інші дурниці. Не лякайтесь - хлопки, які чути періодично в небі - це прольоти наших літаків і такий звук [виникає] у моменти переходу на надзвукову швидкість”, - заспокоїв журналіст.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті депутат підірвав своїх колег просто під час засідання сесії. У мережі з’явилися кадри трагедії.

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