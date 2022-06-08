Чоловік не міг пояснити, навіщо знімав об'єкти критичної інфраструктури у Львові

Мешканця Донеччини затримали за фотографування об'єктів критичної інфраструктури у Львові: фото

Мешканця Донеччини затримали за фотографування об'єктів критичної інфраструктури у Львові: фото

У вівторок, 7 червня, поліція охорони Львівщини затримала уродженця Донецької області, який фотографував об’єкти критичної інфраструктури у Львові.

У телефоні затриманого виявили підозрілі фото та відеоматеріали.

Як повідомили в управлінні поліції охорони Львівщини, на головний пульт централізованого спостереження центру технічної охорони УПО Львівщини надійшов сигнал "Тривога" з об’єкту, який перебуває під їхньою охороною.

На місці працівниками поліції охорони затрималичоловіка, який фотографував та знімав на відео об’єктів критичної інфраструктури міста.

Під час перевірки в затриманого виявили документи та мобільний телефон з фото та відеоматеріалами.

"Затриманий виявився уродженцем Донецької області. Мету свого вчинку та перебування у місті Львові пояснити не зміг", - йдеться у повідомленні.

Затриманого передали поліцейським.

Правоохоронці нагадують, що на території України під час воєнного стану заборонена фото/відеофіксація об’єктів критичної інфраструктури та пересування української військової техніки.

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