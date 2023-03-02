Називав визволителями: мешканця Івано-Франківська засудили до 5 років в'язниці за підтримку окупантів

Уродженець Казахстану поширював у соцмережі антиукраїнські дописи та підтримував російське вторгнення в Україну.

В Івано-Франківську суд визнав винним місцевого жителя у поширенні матеріалів, якими він виправдовував збройну агресії РФ проти України та возвеличував російську владу.

Про це повідомили у пресслужбі Івано-Франківської обласної прокуратури.

63-річний уродженець Республіки Казахстан, який тривалий час проживає в Івано-Франківську, від початку повномасштабного вторгнення поширював у соцмережі антиукраїнські дописи та підтримував окупантів. Війська загарбників називав визволителями, а захоплені українські міста - звільненими від нацизму.

У суді обвинувачений свою провину не визнав, але вона повністю доведена зібраними доказами.

За кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 436-2 КК України, звинуваченого засуджено до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську дівчина під час прямого ефіру в ТікТок вирішила “привернути увагу” суспільства і заявила, що “в Україні - самий тупий народ”. Пізніше за свої слова їй довелося вибачатися.

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