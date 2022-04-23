Мешканця Покровська підозрюють у держзраді: через соцмережу передавав дані про ЗСУ ворогові

Мешканця Покровська підозрюють у держзраді: через соцмережу передавав дані про ЗСУ ворогові

У Донецькій області затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російськими окупантами і державній зраді.

Слідство встановило, що у квітні цього року мешканець Покровська добровільно співпрацював з армією країни-агресорки Росії. Чоловік передавав представникові загарбників зі свого акаунту у соціальній мережі "Вконтакте" повідомлення з інформацією про місця дислокації військовослужбовців та техніки Збройних Сил України на окремих ділянках території Донецької області.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слід зауважити, що росіяни, отримавши інформацію від покровця, з яким вони співпрацювали, використовували її під час військовій агресії проти України.

Чоловіка затримали правоохоронці. Прокуратура Донецької області повідомила йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Як повідомлялося, у Харківській області громадянин України перейшов на бік ворога та добровільно обійняв посаду "голови адміністрації" селища Козача Лопань на території, яка тимчасово захоплена російськими військами. Зрадник допомагав окупантам із забезпеченням та здавав їм дані бійців АТО, волонтерів та активістів.

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