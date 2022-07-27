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Мешканця Закарпаття підозрюють у вбивстві сина, якому не було й двох років

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Мешканця Закарпаття підозрюють у вбивстві сина, якому не було й двох років

Фото: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

На Закарпатті суд обрав запобіжний захід для чоловіка, якого підозрюють у вбивстві малолітнього сина.

Нещасний випадок стався 23 липня на Тячівщині. Слідство встановило, що 30-річний батько перебував в будинку разом зі своїм сином, якому один рік і 10 місяців. Чоловік завдав дитині ножових поранень, що призвели до смерті.

Про це повідомили у поліції Закарпаття. 

Зазначається, що у вчиненні злочину обгрунтовано підозрюється батько дитини. Він після скоєного намагався втекти. Втім, його затримали правоохоронці. Наразі поліція зібрала достатньо доказів та повідомила затриманому про підозру за статтею "умисне вбивство малолітньої дитини".

На період розслідування зловмисник перебуватиме під вартою. За скоєне горе-батькові загрожує довічне ув’язнення. Наразі досудове розслідування у справі триває.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині у полі ріпака комбайнер, який виконував польові роботи, наткнувся на тіло дитини. Виявилося, що це - зниклий два тижні тому в Царичанському районі Василько Підкуйко. Дитина була без одягу.

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