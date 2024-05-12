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Мешканцям Донеччини пропонують безкоштовну евакуацію на захід України

Мешканцям Донеччини пропонують безкоштовну евакуацію на захід України

Евакуація мирних мешканців Донецької області / Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України/Facebook

Волинська область прийматиме внутрішньо переміщених осіб із Донецької області.

Через постійні обстріли російської окупаційної армії мешканцям Донецької області пропонують безкоштовно евакуюватися до західної частини України.

Про це повідомили в неділю, 12 травня, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що йдеться про Волинську область, яка відтепер приймає вимушених переселенців. Раніше їх розміщували у Рівненській області.

У міністерстві повідомили, що до Волинської області вже евакуювали 53 громадян, серед яких 31 дитина та 1 особа з інвалідністю.

"Евакуйовані отримали ланч-бокси та великодні подарунки. Також їм було надано гуманітарну та психологічну допомогу", - йдеться у повідомленні.

З розкладом руху евакуаційних поїздів на Волинь до кінця травня та номерами гарячих ліній для попереднього запису на евакуацію можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, в Харківській області триває евакуація населення з територій, де російські війська активізували наступ. 

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