Мешканцям Донеччини пропонують безкоштовну евакуацію на захід України

Волинська область прийматиме внутрішньо переміщених осіб із Донецької області.
Через постійні обстріли російської окупаційної армії мешканцям Донецької області пропонують безкоштовно евакуюватися до західної частини України.
Про це повідомили в неділю, 12 травня, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що йдеться про Волинську область, яка відтепер приймає вимушених переселенців. Раніше їх розміщували у Рівненській області.
У міністерстві повідомили, що до Волинської області вже евакуювали 53 громадян, серед яких 31 дитина та 1 особа з інвалідністю.
"Евакуйовані отримали ланч-бокси та великодні подарунки. Також їм було надано гуманітарну та психологічну допомогу", - йдеться у повідомленні.
З розкладом руху евакуаційних поїздів на Волинь до кінця травня та номерами гарячих ліній для попереднього запису на евакуацію можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, в Харківській області триває евакуація населення з територій, де російські війська активізували наступ.
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