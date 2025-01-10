Мешканцю Запоріжжя оголосили підозру за напад на військового: подробиці

У жовтні минулого року в Олександрівському районі Запоріжжя місцевий житель під час конфлікту завдав чисельних травм колишньому військовому. А саме 12 жовтня 47-річний житель Кушугума розпочав словесний конфлікт з громадянином, якого він не знав раніше, бо той заважав руху автівці чоловіка.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Поліцейські в межах відкритого кримінального провадження опитали свідків і встановили картину події.

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"Водій вийшов з автомобіля й ударом в голову збив чоловіка з ніг, після чого декілька разів вдарив та залишив місце події", – йдеться в повідомленні.

Постраждалого госпіталізували.

Поліційські повідомили про підозру фігуранту, наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Запоріжжі пенсіонер під час конфлікту завдав своїй знайомій десятків ударів по різних частинах тіла, від чого жінка померла. Подія сталася ще 2022 року, проте зловмисника судили лише зараз.

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