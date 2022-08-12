Мешканець Прикарпаття "зливав" білорусам інформацію про ЗСУ

Рівненська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 21-річного прикарпатця. Молодик може опинитися у в'язниці: йому загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Рівненської області.

За даними досудового розслідування, чоловік незаконно перетнув державний кордон України з Білоруссю. Там він повідомляв білоруським правоохоронцям інформацію про розташування блокпостів та порядок їх перетину, місця дислокації, укомплектованість і переміщення військовослужбовців, техніки ЗСУ в західних областях України, а також у прикордонній зоні.

Зазначається, що прикарпатець поширював інформацію щодо розташування об’єктів ЗСУ та їх ідентифікацію на місцевості, коли такі відомості не розміщувалися у відкритому доступі.

Як повідомлялося, у Дніпрі під суд відправили "шанувальника" окупантів. Місцевий мешканець активно просував у соцмережах антиукраїнський контент. Інтернет-агітатору, який підтримував окупанта, оголосили вирок - засудив до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

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