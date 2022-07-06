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Мешканець Дніпропетровщини інформував ворога про розташування військових частин в області

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Мешканець Дніпропетровщини інформував ворога про розташування військових частин в області

Фото: Офіс генерального прокурора

Мешканець Дніпропетровської області підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану.

Крім того, чоловікові інкремінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисника затримано. Йому обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

За даними слідства, чоловік підтримував ведення повномасштабної війни держави-терористки проти України. За допомогою Telegram він повідомляв військовим російських збройних сил інформацію про місця розташування, пересування особистого складу і військової техніки Збройних сил та Нацгвардії у Дніпропетровській області.

Зокрема, 25-27 травня 2022-го Інтернет-дзвіноком прихильник окупантів передав розташування двох військових частин на території області та кількість одиниць техніки. В Офісі генпрокурора наголошують, що своїми діями він фактично вчиняв активні дії щодо наведення та корегування вогню для російських окупантів.

Правоохоронці під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного виявили гранату.

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, Київська міська прокуратура повідомила про підозру працівнику столичного оборонного заводу. Чоловік публічно заперечував війну країни-агресорки Росії проти України, закликав підтримувати таке рішення рішення ворога, а також прославляв військовослужбовців-окупантів.

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