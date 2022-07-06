Мешканець Дніпропетровщини інформував ворога про розташування військових частин в області

Мешканець Дніпропетровщини інформував ворога про розташування військових частин в області

Мешканець Дніпропетровської області підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану.

Крім того, чоловікові інкремінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисника затримано. Йому обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік підтримував ведення повномасштабної війни держави-терористки проти України. За допомогою Telegram він повідомляв військовим російських збройних сил інформацію про місця розташування, пересування особистого складу і військової техніки Збройних сил та Нацгвардії у Дніпропетровській області.

Зокрема, 25-27 травня 2022-го Інтернет-дзвіноком прихильник окупантів передав розташування двох військових частин на території області та кількість одиниць техніки. В Офісі генпрокурора наголошують, що своїми діями він фактично вчиняв активні дії щодо наведення та корегування вогню для російських окупантів.

Правоохоронці під час проведення обшуку за місцем мешкання підозрюваного виявили гранату.

Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, Київська міська прокуратура повідомила про підозру працівнику столичного оборонного заводу. Чоловік публічно заперечував війну країни-агресорки Росії проти України, закликав підтримувати таке рішення рішення ворога, а також прославляв військовослужбовців-окупантів.

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