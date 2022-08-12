Мешканець Донеччини перейшов на бік ворога: організував фільтрацію в Херсонській області

Правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який в тимчасово окупованій Херсонській області придушує опір проукраїнських місцевих жителів.

Прихильникові держави-терористки Росії заочно оголосили про підозру у "державній зраді". Він може отримати довічне ув'язнення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що житель Донецької області перейшов на бік ворога. Зрадник добровільно став командиром 1 роти 5 батальйону 109 полку 11 десантно-штурмової бригади (м. Улан-Уде). Вже у березні він вирушив до селища Архангельське, що у Херсонській області, аби утримувати захоплений район.

Прибічник окупантів організував діяльність підлеглих щодо придушення опору місцевого населення. Крім того, він схиляв людей до співпраці з окупантами, а також брав участь у посиленні так званих фільтраційних заходів на підвідомчій території.

Як повідомлялося, на Сумщині ресторан, який з початку окупації власники перетворили на пекарню, опинився у вирі скандалу через можливу колаборацію. У Тростянці пекарів, які годували місто хлібом, звинувачують у співпраці з ворогом.

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