Мешканець Харківщини запропонував НАТО в довічне користування свою земельну ділянку: фото заяви

Мешканець Харківщини запропонував НАТО в довічне користування свою земельну ділянку: фото заяви

Українець також заявив, що хоче особисто вступити до Альянсу.

У неділю, 16 січня, в Мережі з’явилася фотокопія заяви харків’янина Олега Марченка на ім’я генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, в якій він пропонує свою земельну ділянку для розміщення військової бази Альянсу.

Відповідне фото опубліковане в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

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Харків‘янин Олег Марченко цією заявою повідомляє про своє бажання вступити до Альянсу і пропонує віддати власну земельну ділянку 8,13 га на териорії Харківської області для бази НАТО.

Відповідно до заяви, свою землю українець готовий віддати на безоплатній основі в довічне користування.

Фото із соцмереж

Нагадаємо, Північноатлантичний Альянс вже ухвалив рішення про членство України та Грузії в НАТО, але не встановив термінів, коли це станеться.

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